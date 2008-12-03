Урядовці розроблять механізм формування ціни на імпортні ліки

охорони здоров`я, Міністерство фінансів і Міністерство економіки України розроблять механізм формування ціни на імпортні ліки відповідно до реального курсу долара за збереження торгових надбавок у розмірі 10% для оптової мережі і 35% - для роздрібної.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

«Прем`єр-міністр погодилася з таким підходом. Ми домовилися, що зараз три міністерства доопрацюють відповідне рішення. Для мене важливо, щоб ціни на ліки були доступними, а ліки – якісними», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр наголосив, що сьогоднішня ініціатива Міністерства охорони здоров`я пов`язана з виникненням на ринку дефіциту імпортних ліків через нестабільну фінансову ситуацію.

«У нас було два варіанти – або скасовувати торгові надбавки (але як це могло відобразитися на підвищенні цін загалом на лікарські засоби?), або дозволити формувати ціну, виходячи з реального курсу долара. Уряд погодився з другим варіантом, і тепер відповідне рішення доопрацьовуватиметься», - пояснив В.КНЯЗЕВИЧ.

«Ми зараз опинилися в такій ситуації, коли кожен повинен у цій державі зрозуміти, що є проблема, не спекулювати на ній. Потрібно зупинитися і розділити всім відповідальність. Ми розуміємо, що при такому коливанні курсу в постачальників великі втрати, якщо зберегти теперішні правила гри», - наголосив В.КНЯЗЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 17 жовтня № 955 «Про заходи для стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» Кабмін обмежив граничні торгові надбавки не вище 15% на оптову та не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку і встановив обмеження в 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповують державні та комунальні заклади охорони здоров`я за бюджетні кошти.

Після цього фармацевти заявили про кризу у фармацевтичній галузі України.

Вони сказали, що аптеки змушені встановлювати максимальні націнки й на дешеві, і на дорогі ліки, щоб хоч якось вижити. Представники фармакологічної галузі заявили, що зараз відбувається “вимивання” і дорогих, і дешевих лікарських засобів, а штучний дефіцит ліків досяг уже 40% і безперервно росте. Вони закликали уряд України зупинити дію постанов від 10.09.2008 № 827, № 837 від 17.10.2008 року і № 955 у частинах, які суперечать нормам Конституції України та чинному законодавству, а також припинити незаконні, на їхню думку, втручання в господарську діяльність аптек і безпідставні перевірки, які дестабілізують роботу фармацевтичної галузі України.