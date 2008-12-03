Ющенко: діти-інваліди мають навчатися зі здоровими

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає органи влади всіх рівнів створити умови для того, щоб з 2009 року діти-інваліди почали навчатись у загальноосвітніх школах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на брифінгу.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, в Україні необхідно докласти зусиль, щоб максимальна кількість дітей-інвалідів навчалась у загальноосвітніх школах.

Президент зауважив, що діти-інваліди мають навчатись разом зі здоровими дітьми, а здорові діти мають привчатись толерантно ставитись до них.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що у 2009 році відповідні відомства вирішать питання щодо розробки та втілення методик навчання дітей-інвалідів, а також щодо транспортування дітей до шкіл.