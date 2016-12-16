На гуманітарну допомогу жителям східної України в 2017 році необхідно $ 214 млн - ООН

Як повідомляє Центр Новин ООН, про конфлікт в Україні мало говорять і пишуть, незважаючи на те, що жителі східних районів країни продовжують гинути і відчувати неймовірні труднощі і страждання.

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Цю проблему обговорили учасники брифінгу в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, присвяченого гуманітарній ситуації і діяльності з відновлення в Україні. Захід було організовано управлінням ООН з координації гуманітарних питань (УКГП).

На брифінгу представники ООН оголосили, що з необхідних 214 млн доларів 127 млн потрібні вже зараз з тим, щоб допомогти людям пережити сувору зиму.

Також на брифінгу було представлено план гуманітарної діяльності ООН в Україні у 2017 році.

За даними ООН, в результаті конфлікту на сході України тією чи іншою мірою постраждали 4, 4 млн осіб; 3,8 млн українців потребуютьгуманітарної допомоги; ООН зможе надати її 2,6 млн осіб.

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Допомогу гуманітарних установ ООН отримають найбільш вразливі особи, в першу чергу, які проживають уздовж лінії зіткнення і в районах, які не контролюються урядом.

Представники ООН висловили стурбованість з приводу відсутності безпеки та інших проблем, що обмежують їх доступ до жителям України, які потребують допомоги.