Crown Agents розпочинає тендери з закупівель ліків за кошти держбюджету 2016 року

Враховуючи позитивний досвід співпраці у забезпеченні пацієнтів України життєво необхідними якісними ліками, МОЗ передав на адміністрування Crown Agents у 2016 році 12 нових програм. Основна угода укладена сторонами 27 жовтня 2016 року.

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Crown Agents вже розпочали процедури закупівель за частиною нових програм. На даному етапі Crown Agents збирає попередні заявки від зацікавлених виробників, постачальників і дистриб’юторів за кожною програмою окремо. Далі компанія проведе тендери по кожній окремій програмі.

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Запрошення до участі в тендерах будуть публікуватися одразу по їх готовності. Очікується, що запуск всіх тендерів буде завершений до кінця 2016 року.

Наразі тендер за програмою XXI вже відкрито. Дата завершення подання заявок – 16 січня 2017 року.