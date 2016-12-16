У госпіталях перебувають 90 поранених учасників АТО, ще 18 лікуються за кордоном
На лікуванні у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України перебуває 90 військовослужбовців Збройних сил України, поранених у ході антитерористичної операції, ще 18 проходять курси лікування за кордоном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони підполковник Олексій Чернобай.
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"Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України перебуває 90 військовослужбовців Збройних сил України, поранених під час АТО. 18 поранених проходять лікування за кордоном. Зокрема, дев’ятеро – у Болгарії, шестеро – у Німеччині, двоє – у США та один – у Латвії", - сказав він.
Речник додав, що 68 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах.
Усього ж з початку року реабілітаційне лікування пройшли 1068 військовослужбовців.
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Крім того, Чернобай зазначив, що кошторисом Міністерства оборони на 2016 рік на медичне забезпечення було передбачено близько 258 млн грн, які Міноборони вже отримало в повному обсязі. Близько 230 млн грн з цих коштів було витраченона закупівлю медикаментів та оплату медичного обладнання, сказав він.