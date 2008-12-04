Президент зупинив дію постанов Кабміну щодо ліквідації служби лікарських засобів та обмеження націнок на ліки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанов Кабінету міністрів щодо ліквідації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та обмеження націнок на ліки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент зазначив, що сьогодні ситуація на національному фармацевтичному ринку, «викликає надзвичайну стурбованість». Відтак він змушений зупинити дію постанов Кабінету міністрів від 10 вересня «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення» та «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів», від 17 жовтня «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 19 листопада «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. №837 і від 17 жовтня 2008 р. №955».

На переконання Президента, зазначені рішення уряду були прийняті без широкого громадського обговорення та залучення основних учасників цього ринку і тому призвели до скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптеках, зменшення частки доступних за ціною препаратів, виникнення соціального напруження у суспільстві.

«Запропоновані заходи є спробою перекласти відповідальність за економічно необгрунтовані рішення на операторів фармацевтичного ринку», - вважає Президент. На його переконання, така політика уряду може зумовити доведення до банкрутства більшості підприємств цього сектору та його монополізацію. Тим не менше, констатував В.ЮЩЕНКО, жодного рішення щодо захисту соціально вразливих верств населення наразі не прийнято.

«Подальше ігнорування урядом реальних проблем фармацевтичної галузі призведе до падіння обсягів вітчизняного виробництва лікарських засобів, переходу до «тіньових» схем розрахунків за імпортні препарати, розбалансування та розвалу галузі, формування дефіциту лікарських засобів, погіршення стану здоров`я населення та загострення соціальних проблем», - наголошує глава держави.

Враховуючи ці фактори, Президент очікує від керівника уряду невідкладного проведення консультацій з представниками фармацевтичної галузі та підписання меморандуму з урахуванням досягнутих домовленостей, а також перегляду зазначених нормативно-правових актів і прийняття рішень, необхідних для стабілізації ситуації у фармацевтичному секторі.

Указ про зупинення чинності постанов обнародуваний на сайті Президента.

В Указі Президента “Про зупинення дії постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №827 і №837, від 17 жовтня 2008 року №955 та від 19 листопада 2008 року №1022” зазначається, що ці постанови видано Кабінетом міністрів України всупереч нормам Конституції України.

У документі нагадується, що постановою Кабміну №827 ліквідовано Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Постановою №837 погоджено пропозицію Міністерства охорони здоров`я щодо ліквідації Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоров`я України, а також утворено Державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів як центральний орган виконавчої влади та затверджено Положення про неї.

Постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 року №955 та від 19 листопада 2008 року №1022 установлено граничні постачальницько-збутові надбавки (націнки) та граничні торговельні (роздрібні) надбавки (націнки) на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Як повідомляв УНІАН, постановою від 17 жовтня № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» Кабінет міністрів обмежив граничні торговельні надбавки не вище 15% на оптову та не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку та встановив межу у 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти.

За даними Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення (ДСЛЗВМП), за місяць - з 17 жовтня по 18 листопада - в Україні закрилося більш як 500 аптек. В результаті було звільнено 2,5 тисячі співробітників і ще кілька тисяч відправлено у неоплачувані відпустки.