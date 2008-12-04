Учені заперечують користь омолоджувальних кремів

Омолоджуючі дієти і креми, які обіцяють загальмувати процес старіння, імовірно, є марними. Такого висновку дійшли учені з Університетського коледжу в Лондоні, які провели дослідження на нематодах (черв`яках, що мають багато генів схожих на людські), повідомляє Бі-бі-сі.

Омолоджуючий крем, який наносили на ушкоджені тканини нематод, на тривалість життя черв`яків ніяк не вплинув. Згідно висновкам учених, викладеним в журналі Genes and Development, немає ніяких свідоцтв, що подібні креми уповільнюють процес старіння.

Ідея про те, що це взагалі можливо, з`явилася в 1956г. Тоді була висунута теорія про те, що старіння відбувається через накопичення молекул, ушкоджених супероксидами, які циркулюють у тілі людини. Цей процес називається окислювальним стресом.

Передбачалося, що антиокислювачі зменшують дію супероксидів на організм людини. Експерти Університетського коледжу вважають, що багато досліджень, направлених на доказ цієї теорії, були непереконливими. За словами керівника дослідження, доктора Девіда Джеймса, основні механізми старіння невідомі досі. Учений вважає, що збалансована дієта може зменшити ризик таких захворювань як рак, діабет і остеопороз, але антиокислювачі не можуть загальмувати або зупинити процес старіння.

РИА "РосБизнесКонсалтинг"