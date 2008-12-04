Вчені відтворили відчуття виходу душі із тіла

Спеціалісти з дослідження мозку, змусили людей думати, що вони перебувають у тілі іншої людини або пластикового манекена, повідомляє The Guardian.

Відтворення відчуттів виходу з людського тіла, вважають експерти, має допомогти їм зрозуміти, як людський мозок створює відчуття фізичного "я".

Крім того, дослідники вважають, що таке "переселення душ" може мати і практичне застосування - наприклад, у дистанційному управлінні роботами, для лікування болю після ампутації і для лікування анорексії, коли у людей порушується правильне сприйняття власного тіла.

У ході експерименту вчені прилаштували по дві камери до голови манекена й приєднали їх до двох маленьких екранів, що були розміщені перед очима учасників експерименту. Це створювало у випробуваного ілюзію, що він дивиться очима манекена, а подивившись вниз, він бачив тіло манекена, як не своє власне.

Ілюзія, за даними дослідників, була більш ніж переконливою: коли хтось загрожував манекену ножем, прилади фіксували реакцію на шкірі людини - індикатори стресу зашкалювали. "Це свідчить про те, як легко змінити сприйняття фізичного" я "у мозку", - стверджує шведський вчений Ерсон, який очолював цей проект.

Коли ж вчені помістили камери на голову іншої людини, у випробовуваних була переконлива ілюзія, що вони перебувають у тілі іншої людини: коли людина з камерами на голові підійшла, і потиснула руку людини з екранами перед очима, в останнього було відчуття, ніби він потиснув руку сам собі.

Раніше американські вчені з університету штату Арізона презентували свою розробку - ультразвуковий пульт дистанційного керування мозком.

ІноПресса