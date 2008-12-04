Компанію Ratiopharm виставлено на продаж

Компанія Ratiopharm, світовий виробник генериків, має бути продана. Як повідомляє агентство DPA, на цьому наполягають банки.

За повідомленнями світових ЗМІ, причиною стали помилкові спекуляції власника компанії Адольфа Меркле з акціями Volkswagen, а також заборгованість компанії HeidelbergCement, контрольний пакет акцій якої належить Меркле.

Найближчим часом визначать, якому банку будуть надані повноваження по здійсненню продажу. Інтерес до покупки Ratiopharm виявили ізраїльська компанія Teva Pharmaceuticals, французький концерн Sanofi-Aventis і британська GlaxoSmithKline. Спостерігачі вважають найбільш вірогідною кандидатурою Sanofi-Aventis.

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