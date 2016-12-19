Українці світу передали дітям учасників АТО подарунки до Дня Святого Миколая

Більше 1800 подарунків передали дітям українських військових до Дня Святого Миколая їхні ровесники – члени осередків Спілки української молоді, які проживають в Канаді, Австралії, США, Німеччині, Естонії та Великобританії.

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Це вже третій рік поспіль СУМ організовує таку доброчинну акцію «Теплом зігріємо серця», повідомляється на сайті організації.

Подарунки від українських дітей з діаспори отримають, зокрема, діти та молодь в Калуші, Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі, Києві.

Зокрема, у Тернополі 200 дітей військовослужбовців отримали подарунки від своїх ровесників з-за кордону.

Як повідомила УНІАН після церемонії вручення подарунків координатор акції «Теплом зігріємо серця» в Тернопільській області Мар’яна Марець, діти з діаспори клали у подарункові наплічники взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки.

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«Ця акція є свідченням того, що українці світу підтримують свій батьківський край, живуть його турботами та допомагають родинам тих, хто сьогодні стоїть в обороні незалежності та територіальної цілісності нашої держави. Родини військових потребують підтримки. Але ці подарунки – це щось більше, бо їх збирали українські діти – для українських дітей. У кожному наплічнику є лист чи листівка, які юні українці діаспори написали своїм ровесникам», – зазначила Марець.

Довідка УНІАН. Спілка української молоді – громадська організація, що займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах у дусі свого гасла «Бог і Україна».

Спілку засновано у 1925 році в Києві. У 1946 році СУМ було відновлено в повоєнній Німеччині, з того часу організація розрослася і нині об'єднує українців у 10 країнах світу.