ЄС обмежить імпорт соєвих продуктів з Китаю

Єврокомісія обмежить імпорт з Китаю продовольства для дітей з вмістом сої через небезпеку отруєння меламіном.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, до Європейського Союзу буде дозволено ввозити лише те продовольство з вмістом сої, вміст меламіну в якому не перевищує 2,5 міліграмів на 1 кілограм.

Крім того, Єврокомісія також вимагатиме перевірки борошна для випікання на вміст меламіну.

У прес-службі Єврокомісії уточнили, що у 2007 році імпорт продовольства з Китаю з вмістом сої становив 68 тис. тонн на 34 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Єврокомісія також заборонила імпорт молока та молокопродуктів з Китаю, дитячих сумішей з будь-яким вмістом молочних продуктів через виявлення в них меламіну.