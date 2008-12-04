З українськими фармацевтами укладуть меморандум

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО провести консультації з представниками фармацевтичної галузі та укласти відповідний меморандум щодо стабілізації у сфері виробництва та обігу ліків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на інформацію першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА.

Як заявив О.ШЛАПАК, неефективна політика уряду посилила негативний вплив фінансово-економічної кризи на фармацевтичну галузь.

За його словами, Кабінет міністрів постановою № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» втрутився у ринкові відносини адміністративними заходами. “При цьому уряд не врахував ані коливання курсу іноземних валют, ані особливості формування собівартості у цій сфері. Це зумовило втрату обігових коштів фармацевтичних підприємств, скорочення обсягів виробництва, дефіцит ліків. Під загрозою звільнення опинилися тисячі працівників галузі”, - заявив О.ШЛАПАК.

На його думку, останні рішення Кабміну спрямовані фактично на знищення фармацевтичного ринку країни, банкрутство більшості підприємств та монополізацію. Ці дії вже призвели до скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптеках, зменшення частки доступних за ціною медичних препаратів та скорочення внутрішнього виробництва, додав О.ШЛАПАК. Зокрема, за його словами, якщо у 2007 році питома вага вітчизняних ліків на ринку України становила близько 24%, то за перше півріччя 2008 року скоротилася до 22%.

З метою недопущення фатальних наслідків для фармацевтичної промисловості Президент України і зупинив дію низки постанов уряду щодо регулювання фармацевтичної галузі з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, підкреслив перший заступник глави Секретаріату Президента.

Цим Указом глави держави скасовано рішення про ліквідацію Держслужби лікарських засобів і виробів медичного призначення, виведення Держінспекції з контролю якості лікарських засобів з підпорядкування МОЗ України та її перетворення на центральний орган виконавчої влади, а також встановлення граничних постачальницько-збутових надбавок та граничних торговельних надбавок на лікарські засоби і вироби медичного призначення. Зазначені рішення уряду, на думку Президента, не відповідають нормам Конституції та законів України.

В.ЮЩЕНКО також звернувся також до генерального прокурора України, Державної митної служби України, Антимонопольного комітет України з проханням проаналізувати ситуацію у фармацевтичній сфері з метою недопущення монополізації цього ринку, виникнення штучного дефіциту лікарських засобів, повідомив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в Україні стрімко подорожчали ліки, в середньому на 70-90% .

У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО 17 жовтня закликав уряд відповідально поставитися до ситуації на ринку ліків і негайно вжити всіх заходів, які б зупинили зростання цін. Як підкреслив тоді Президент, Кабінет міністрів має всі важелі для того, щоб вплинути на ситуацію.

Того ж дня Кабмін постановою № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» обмежив граничні торговельні надбавки не вище 15% на оптову та не вище 35% на роздрібну реалізацію медикаментів з Національного переліку та встановив межу у 10% від оптової ціни виробника на лікарські засоби, які закуповуються державними та комунальними закладами охорони здоров’я за бюджетні кошти.