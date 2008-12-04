Фонд Ахметова «Розвиток України» передав дитячому відділенню Інституту фтизіатрії медустаткування на 1,2 млн. грн.

Сьогодні Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» передав дитячому відділенню Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського сучасне діагностичне медичне устаткування на суму понад 1,2 мільйонів гривень, про це передає кореспондент УНІАН.

Директор Благодійного фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ переконаний, що проблема дитячого туберкульозу в Україні вимагає особливої уваги, адже діти – соціально незахищені, і багато що в їх житті залежить від дій дорослих.

Пославшись на дані статистики А.ЗАБОЛОТНИЙ повідомив, що в Україні 2500 дітей хворі на туберкульоз і 186 тисяч перебувають у групі ризику - з латентною формою, а в більшості протитуберкульозних клінік устаткування або застаріло, або взагалі відсутнє. “Тому фонд “Розвиток України” придбав сучасну діагностичну і лікувальну медтехніку в 22 області України на суму 1,8 мільйона гривень, з них на 1,2 мільйонів закуплено для дитячого відділення Інституту фтизіатрії в Києві. Адже сюди для діагностування та лікування приїжджають діти зі всіх регіонів країни, а лікарі стикаються з найтяжчими випадками захворювання", – сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

За його словами, сьогоднішня акція Фонду Ріната Ахметова пройшла в рамках проекту “Зупинимо туберкульоз”, направленого на подолання епідемії туберкульозу в Україні.

Директор Національного інституту пульмонології і фтизіатрії ім. Ф.Г. Яновського АМН України, головний пульмонолог і фтизіатр Міністерства охорони здоров`я України, академік Юрій ФЕЩЕНКО заявив, що туберкульоз – медико-соціальна проблема, перед якою немає соціальних меж, - до неї схильні всі шари населення, і саме діти найбільш незахищені перед цією епідемією.

Він назвав правильним рішення Фонда Ахметова допомогти дитячому відділенню Інституту фтизіатрії, адже, за його словами, «держава не може повністю вирішити проблеми пов`язані з епідемією туберкульозу».

«У цьому устаткуванні була гостра потреба - ця допомога прийшла в потрібне місце, і в потрібний час. Адже в нашому інституті обстежуються і лікуються діти зі всієї країни, яким не можуть встановити достовірний діагноз. Якість діагностичних і лікувальних методик, з використанням цієї сучасної техніки значно поліпшиться. Допомагаючи інституту, фонд Ахметова допомагає всій Україні", - відзначив Ю.Фещенко.

У свою чергу головний науковий співробітник відділення хвороб органів дихання у дітей Інституту фтизіатрії і пульмонології професор Ольга БЕЛОГОРЦЕВА, звернула увагу, що в дитячому відділенні інституту – найскладніші пацієнти, які вимагають обстеження на апаратурі, якої немає в більшості регіонів.

«Діагностика туберкульозу у дітей часто важча, ніж у дорослих, оскільки, особливо у дітей раннього віку, складно одержати мокротиння і виділити збудника захворювання. Враховуючи це, фонд придбав техніку, яка дозволить виділять мікобактерії з крові і інших рідин, допоможуть виявляти приховані форми туберкульозу, які не видно рентгенологічно, зокрема туберкульоз лімфатичних вузлів", – відзначила О.Белогорцева.

ДОВІДКА УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в утворення майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.