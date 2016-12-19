Понад 140 тисяч дітей отримають новорічні подарунки від Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у Фонді Ахметова, свято організовано в рамках щорічної акції «Рінат Ахметов – дітям!».

Читайте також10 мільйонів наборів виживання від Штабу Ахметова отримали жителі Донбасу

«У цьому році акції «Рінат Ахметов – дітям!» виповнюється 16 років. Сьогоднішнє свято – це подарунок Ріната Ахметова маленьким землякам. Для нього допомога і підтримка дітей завжди залишаються у пріоритеті. У 2016 році новорічні подарунки від Ріната Ахметова отримають 5 746 дітей-сиріт з інтернатів та дитбудинків Донецької області. Святкові набори ще для 134 254 дітей від імені засновника Фонду передадуть підприємства групи СКМ. Загалом подарунки отримають 140 тисяч маленьких адресатів», - зазначив директор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Олександр Вишняков.

Сувеніри, м'які іграшки, рюкзаки, а також індивідуальні набори косметичних і гігієнічних засобів – такі подарунки для різних вікових груп підготував Фонд Ріната Ахметова для 5 746 дітей-сиріт з Донецької області.

Акція «Рінат Ахметов – дітям!» - щорічна. Починалося все в 2001 році з візиту Ріната Ахметова і його друга, композитора Ігоря Крутого, до кількох донецьких шкіл і дитячих установ. Дуже скоро акція набула національного масштабу. Протягом багатьох років 19 грудня Рінат Ахметов і Ігор Крутой разом відвідували сиротинці, інтернати, санаторії та дитячі лікарні, допомагаючи установам фінансово і радуючи дітей новорічними подарунками.

Читайте такожВ Україні 580 тисяч дітей порушені військовими діями на Донбасі - ЮНІСЕФ

«Останні три року формат акції дещо змінився, але мета і філософія залишилися незмінними: дарувати тепло і турботу дітям. Особливо зараз, коли в життя багатьох із них прийшла війна», – підкреслив Вишняков.