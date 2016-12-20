Українські токсикологи увійдуть до європейського реєстру фахівців

У Києві відкрили першу міжнародну токсикологічну школу, яка готуватиме професійних фахівців у відповідності до вимог Європейського реєстру токсикологів. Навчатимуться молоді науковці та дослідники на базі Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України». Організована школа за ініціативи Центру та Європейської асоціації токсикологічних товариств «ЄВРОТОКС», повідомляє прес-служба МОЗ України.

«Українські фахівці мають бути включені до світових професійних спільнот і глобальних процесів. Чудова можливість навчатися і отримувати підтвердження фаху європейського зразка у себе в країні», – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак.

Читайте такожЩороку дія свинцю зумовлює у світі 600 тисяч нових випадків розумової відсталості у дітей - ВООЗПо-європейськи сертифікуватимуть спеціалістів після завершення кількох окремих курсів школи. На першому етапі навчання розраховане на 2-3 роки. Після прослуханих лекцій передбачено до трьох місяців самостійної підготовки. Екзаменування відбуватиметься за участі колег з міжнародних організацій.

Серед напрямів, за якими навчатимуть слухачів судова токсикологія, військова токсикологія, біомоніторинг у токсикології та профілактична й регуляторна токсикології.

«Ідея школи виникла давно, її створення дозволить нашим токсикологам отримати сертифікат і стати повноправним членом європейського токсикологічного реєстру. Потреба модернізувати вітчизняну освіту у відповідності з вимогами європейського реєстру токсикології виникла паралельно із модернізацією нашої матеріально технічної бази і з підтвердженням останніх 8 років нашого міжнародного статусу», – наголосив Микола Проданчук, голова організаційного комітету Токсикологічної школи, керівник Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України.

Читайте такожУ людей, отруєних сурогатним алкоголем, пригнічуються процеси зсідання крові - токсикологСертифікація фахівців, як і акредитація лабораторій, важлива складова довіри до спеціалістів і закладів. Адже це підтверджує рівень кваліфікації і фаху. Потреби економіки і реформованих сьогодні органів влади вимагають токсикологічних знань у таких сферах, як безпека харчових продуктів, безпека середовища в людській діяльності, громадське здоров’я.