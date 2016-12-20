За два роки війни штаб Ріната Ахметова видав жителям Донбасу 11 мільйонів наборів виживання



Станом на 20 грудня 2016 року Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав мирним жителям Донбасу 11 мільйонів наборів виживання.123 тис. тонн продуктів було доставлено в логістичні центри Штабу в Донецьку і Маріуполі, щоб сформувати і видати таку кількість наборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор Гуманітарного штабу Римма Філь, для перевезення всього обсягу гуманітарної допомоги на Донбас було відправлено 279 автоколон з 6185 фурами.

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За словами Філь, щомісяця продуктову допомогу від штабу Ахметова отримують понад 400 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення.

"За даними соцдослідження, три чверті всієї гуманітарної допомоги, яку отримують мирні жителі Донецької області, – це допомога Штабу. Для Ріната Ахметова допомога землякам, які виживають у війні, – це пріоритет. Ми не знаємо такого прецеденту, коли завдяки допомозі однієї людини під час військових дій було надано допомогу більш як мільйону осіб», - зазначила Римма Філь.

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Вона підкреслила, що за 28 місяців роботи продукти від Штабу отримали мирні жителі 500 населених пунктів Донецької і Луганської областей. "Гуманітарний штаб надає допомогу по обидві сторони лінії зіткнення. Особливу увагу в 2016 році ми приділили «сірій зоні». Там люди живуть під постійними обстрілами, не маючи засобів до існування і безпеки. За останніми даними соціологічного дослідження, саме в «сірій зоні» зараз одна з найбільших потреб в продуктах. Наші мобільні бригади доїхали до сіл на самій лінії вогню, в які ми тепер намагаємося регулярно доставляти продукти. У 2016 році Гуманітарному штабу вдалося покрити допомогою 90% населених пунктів уздовж лінії зіткнення і видати там 257 тисяч продуктових наборів», - сказала Філь.

Координатор штабу також поінформувала, що у 2017 році в пріоритеті роботи Штабу Ріната Ахметова доставка продуктових наборів мирним жителям, реабілітація поранених дітей, програма «Ліки дітям», а також проведення життєво важливих операцій дітям Донбасу.

"Перша в 2017 році автоколона з продуктами відправиться на Донбас 10 січня. В цей же день мобільна бригада волонтерів планує доставити продукти жителям Пісок і навколишніх селищ" - сказала Філь.

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Вони акцентувала, що допомога в 2017 році буде видаватися по обидві сторони лінії зіткнення, з акцентом на «сіру зону» - це понад півсотні сіл і селищ, що знаходяться в безпосередній близькості до лінії зіткнення.