Чим шкідливі Е-добавки в молокопродуктах?

На упаковці будь-якого молочного продукту можна знайти його складові, як правило, ви дізнаєтеся про те, що в його основі молоко відновлене, це якраз і є порошок, розведений водою. Правда розглянути цей напис досить проблематично, оскільки нанесений, зазвичай, дуже дрібним шрифтом.

Ну, а якщо вам «пощастило» виявити слово «нормалізоване», то на натуральність продукту розраховувати і геть не доводиться.

Адже це означає, що він проведений «виключно з молока з видаленням або додаванням його складових частин для приведення складу молока до показників, встановлених в національних стандартах».

До речі, історія з китайським меламіном «з тієї ж серії», адже це шкідлива речовина була додана для штучного підвищення в молочному продукті білка, тим самим «підганяючи» його під офіційний стандарт.

Проте, навіть в тому випадку, якщо на купленому вами молоці написано, що продукт натуральний, не варто особливо радіти, оскільки цей напис є формальним, оскільки вся його цінність вже, напевно, втрачена.

Найгірше справа йде з рекомбінованим молоком або із замінником молока.

Дуже часто на упаковках харчових продуктів нанесений виключно дрібним шрифтом код Е, що означає - в них присутні харчові добавки. А до молока, як і до його похідних, вони не мають ніякого прямого відношення.

Але, чи часто ми звертаємо на такі «дрібниці» увагу? Буква Е є міжнародним маркуванням харчових добавок. Після Е йде цифровий код, якщо він починається з цифри 1, то вона позначає фарбники, якщо 2 – консерванти, 3 – антиокислювачі, 4 – стабілізатори, 5 – емульгатори, 6 – підсилювачі смаку, тобто цифрова комбінація шифрує кожну з добавок.

Е-добавки, навіть ті, які на території нашої країни не під забороною, можуть завдати шкоди нашому здоров`ю, адже в інших країнах на їх використання накладено табу.

Викликати діатез у дітей або стати причиною серйозної алергії у дорослого населення здатні такі добавки, як Е210, Е214, Е217, Е230, Е231, Е232.

Завдати істотної шкоди здоров`ю астматиків здатні такі добавки, як Е211-Е214, Е217, Е221, Е227, а тим, хто чутливий до аспірину протипоказані добавки Е214, Е217.

Зруйнувати печінку і нирки здатна добавка Е220, а Е230-Е233 викликають шкірні захворювання, Е224 дратують кишечник, Е233 шкідливий вагітним, оскільки стає причиною неправильного розвитку плоду.

Категорично протипоказані немовлятам Е249, Е262, для старших дітей вони також представляють небезпеку. Такі добавки як Е220 руйнує вітамін В1 в нашому організмі, а Е222 – Е227 – вітамін В12. Тим більше, не варто забувати і про те, що більшість Е-консервантів є потенційні канцерогени.

Варто задуматися про молоко і молокопродукти тільки унаслідок вмісту в них Е-консервантів, отже, варто задуматися про те, до яких наслідків може привести необдумане вживання цих продуктів членами вашої сім`ї.