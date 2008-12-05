Ющенко знає, хто винний у завищених цінах на ліки

Міжвідомча комісія з питань ціноутворення на лікарські засоби передала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ результати своєї перевірки щодо підвищення цін на лікарські препарати.

Про це журналістам повідомив віце-президент Академії медичних наук України, заступник керівника комісії Леонід РОЗЕНФЕЛЬД.

Зокрема, сказав він, підбито підсумки діяльності міжвідомчої комісії з контролю за цінами на лікарські препарати, створеної указом Президента в квітні 2008 року. За його словами, результати багатомісячної роботи вказують на осіб, дії яких спровокували зростання цін на лікарські препарати в Україні.

«Вже сьогодні висновки комісії лежать на столі у Президента України, саме вони допоможуть надалі суворо контролювати ціни на ліки», - вважає Л.РОЗЕНФЕЛЬД.

Він висловив думку, що хоча фармацевти й завищують ціни на медичні препарати, все ж таки вводити обмеження на надбавки зараз не варто.

«Фармацевти зав`язані на валютному курсі й на поставках із-за кордону. Сьогодні не можна «гратися» з ліками. Але, відпустивши ціну, потрібно обов`язково контролювати аптеки, щоб, скасувавши 10%, не одержати 110% надбавку", - заявив Л.РОЗЕНФЕЛЬД.

Як повідомлялося, Президент В.ЮЩЕНКО 24 квітня створив Міжвідомчу робочу групу з питань ціноутворення на лікарські засоби й вироби медичного призначення, державних закупівель і реєстрації лікарських засобів.

Групу створено з метою ефективної реалізації державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, забезпечення населення доступними, якісними, безпечними, ефективними лікарськими засобами.

Головою Міжвідомчої робочої групи призначено заступника голови СБУ Олега СКЛЯРА. До складу комісії увійшли 12 осіб.

Згідно з указом, Міжвідомча робоча група доповідає Президенту про свою роботу у встановлені терміни двічі на місяць.