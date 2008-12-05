У Донецьку відкрито Центр з лікування тяжких форм псоріазу

У Донецьку відкрито Центр імунобіологічної терапії для лікування хворих з тяжкими, інвалідизуючими формами псоріазу.

Як передає кореспондент УНІАН, Центр відкрито в міському клінічному шкірно-венерологічному диспансері №1.

Лікарі цього центру пройшли навчання і стажування у провідних європейських дерматологічних клініках, мають відповідні сертифікати і активно впроваджують імунобіологічну терапію для лікування псоріазу в Донецькій області. Діяльність центру буде спрямована не тільки на лікування, але й на психологічну підтримку пацієнтів, їхню соціальну реабілітацію.

Відкриття Центру імунобіологічної терапії приурочене до проведення в Донецьку експертної ради з проблем псоріазу, що проходила вчора практично впродовж всього дня.

Довідка УНІАН. Псоріаз належить до хронічних захворювань шкіри, які часто рецидивують і важко піддаються лікуванню, супроводжується появою стійких косметичних дефектів, що негативно позначається не тільки на психоемоційній сфері людини, але й на її працездатності. Якість життя цих пацієнтів незадовільна, соціальна адаптація їх в суспільстві також страждає. Часто псоріаз ушкоджує не тільки шкіру, але і суглоби, що призводить до інвалідності, на жаль, найчастіше це люди молодого, працездатного віку.

За даними міжнародної Федерації асоціації псоріазу, поширеність захворювання в різних країнах світу приблизно 3%, і зважаючи на це, в Україні на сьогоднішній день реально існує близько 1,5 млн. хворих на псоріаз.

Імунобіологічна терапія - це революційний прорив у лікуванні псоріазу. Впродовж останніх 10 років провідні клініки Європи і Америки з успіхом застосовують цей вид терапії для лікування різних форм псоріазу.