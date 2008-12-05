Уряд має створити в школах медичні служби

Уряд України має створити в школах медичні служби.

Таке переконання висловила заступник директора Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України Надія ПОЛЬКА на розширеному засіданні колегії Санітарно-епідеміологічної служби України, де розглядались питання дотримання вимог санітарного законодавства в загальноосвітніх навчальних закладах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, доповідаючи про стан здоров`я сучасних школярів, Н.ПОЛЬКА поінформувала, що захворюваність дітей шкільного віку за останні 10 років зросла на 26,8%.

У 1-му класі налічується З0% дітей, які мають хронічні захворювання, у 5 класі - 50%, у 9 класі - 64%, сказала вона.

За даними фахівця, вже у 1-му класі відхилення з боку опорно-рухового апарату мають до 11% школярів; носоглотки - 25%; нервової системи - 30%; органів травлення - 30%; алергійні прояви - 25%.

Від 1 до 9 класу частота зниження гостроти зору зростає у 1,5 рази; частота порушень постави - у 1,5 рази; розповсюдженість хвороб органів травлення - у 1,4 рази; розповсюдженість хвороб ендокринної системи - у 2,6 рази. В той же час лише 5% учнів, за даними медичної документації, відносяться до спеціальної медичної групи з фізичного виховання. 41% школярів III гр. здоров`я мають незадовільний адаптаційний потенціал; з них вправи на витривалість, які є обов`язковими, виконують 54 % учнів, що свідчить про занадто високу фізіологічну ціну досягнення результату на уроках, підкреслила Н.ПОЛЬКА.

В цілому лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму, констатувала вона.

Також Н.ПОЛЬКА відзначила, що робочий день сучасних учнів з врахуванням домашніх завдань триває 10-12 годин, що призводить до формування у дітей синдрому хронічної втоми та дезадаптаційних станів.

У зв’язку з цим Н.ПОЛЬКА також пропонує переглянути Постанову головного державного санітарного лікаря України від 27.05.1998р. № 11 "Про порядок розробки, побудови, викладення, оформлення, затвердження державних санітарних правил і норм, гігієнічних нормативів та методичних документів"; поновити роботу Координаційної та Профільних комісій МОЗ України з розробки нормативно-методичних документів.

Також вона вважає за необхідне порушити питання перед МОН стосовно необхідності обов`язкової експертної оцінки навчальних програм і учбових навантажень на відповідність фізіологічним можливостям школярів та погодження з МОЗ України.