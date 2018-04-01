Як підтримати здоров`я у грудні?

Поліпшуємо сон...

Щоб зимовою ніччю виспатися, потрібно за день вимотатися... При недосипанні і нападах вегетососудинної дистонії падає цукор у крові (нова модна хвороба мешканців мегаполісів - гіпоглікемія). Коли його рівень дуже низький, клітини мозку і нервових закінчень недостатньо забезпечуються енергією. В результаті їхня робота перемикається в економ-режим, що викликає млявість і нервозність. Кращий засіб для підтримки цукру в крові - вітаміни групи В у поєднанні з мікроелементом хромом.

Ще одна зимова проблема - сомнологи називають її неякісним нічним сном. Темніє рано, і наші біогодинники налаштовані на раніше засипання, але ми лягаємо все одно по звичному графіку. А гарячі батареї і обігрівачі жахливо сушать повітря, що створює некомфортні умови для сну. Взимку рідше провітрюємо кімнати, і повітря застоюється. Все це веде до того, що ми можемо валятися в ліжках і 12 годин підряд, але встаємо все одно розбитими.

Серйозно поставтеся до зволоження повітря в квартирі. З цим завданням відмінно справляються прилади - зволожувачі і іонізатори повітря. Це не розкіш.

Найкомфортніша температура повітря для засипання - плюс 18 градусів. Отже не залишайте включеними обігрівачі на ніч.

Лягайте спати тільки у вільному одязі з льону або бавовни, не допускайте того, щоб вночі потіти.

А щоб привчити себе нормально вставати вранці, використовуйте "правило 10 хвилин". Все дуже просто: щодня ставте будильник на 10 хвилин раніше, ніж напередодні. В результаті за тиждень ви зможете без напруження для організму вставати раніше на годину.

Ніжимося в ароматній ванні

Що може бути приємніше, ніж довгим зимовим вечором забратися в ароматну ванну. Фізіотерапевт Валентина Сазонова радить: приймати ванну не варто натщесерце, а також відразу після їжі. Ідеальні варіанти: через півгодини після легкого сніданку або через годину-півтори після вечері. Посидіти у теплій ванні (34 - 36 градусів) можна практично всім, оптимальний час - до 20 хвилин. Правда, сердечникам і гіпертонікам ванну краще приймати напівсидячи, щоб грудна клітка залишалася над водою.

Для кожної хвороби – своя олія:

Артрит - використовуйте для ванн олії імбиру, лаванди, сосни.

Переохолодження - арніка, ялівець, материнка.

Простуда і грип - аніс, базилік, грейпфрут, лимон, липа, мир, апельсин, перцева м`ята, сосна, чабрец.

Цистит - гарбуз, сандалове дерево.

Суха шкіра - олія з абрикосових кісточок, авокадо, жасмин, солодкий мигдаль.

Головний біль - базилік, ромашка, шавлія, розмарин, меліса, перцева м`ята.

Похмілля - фенхель, перцева м`ята.

Запалена шкіра - календула, ромашка, лаванда, солодкий мигдаль.

Підвищена пітливість - кипарис, меліса, м`ята перцева.

Вегетососудинна дистонія - базилік, шавлія мускатна, розмарин.

Стрес - імбир, базилік, бергамот, кедр, лаванда.

Відлякує інфекцію евкаліпт і червоне вино.

А для того, щоб не дати інфекції прижитися в носоглотці, фітотерапевти радять носити ладанку, наповнену олією ялівцю, евкаліпта, і вдихати їхні пари. Варіант простіший – купіть в аптеці роликовий олівець з тим же евкаліптом і ментолом і протизапальний бальзам для губ з алое або ромашкою.

Підтримати імунітет допоможе селен. "Добути" цей мікроелемент ви зможете з: варіант для гурманів - сухого червоного вина і устриць, і варіант простіше - пакетика фісташок, супу з білих грибів, винограду.

Kp.ru