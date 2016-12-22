За минулу добу в Україні на пожежах загинуло 11 людей

За минулу добу в Україні внаслідок пожеж загинуло 11 осіб.

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Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, з початком опалювального сезону різко збільшилася кількість пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків.

«Лише минулої доби в країні виникло 115 пожеж, з яких 72 - саме у помешканнях громадян. Кількість загиблих впродовж дня сягає 11 осіб», - йдеться у повідомленні. Загалом, зауважили у ДСНС, з початку року внаслідок пожеж загинуло вже 1637 осіб, а постраждали - 1253.

Читайте такожДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у зв'язку з настанням холодівРятувальники повідомили, що основними причинами виникнення пожеж в приміщеннях є порушення громадянами правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівачів та печей, а також куріння в нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перевантаження або несправність електромережі.