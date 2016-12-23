Проблеми з медичним транспортом у зоні бойових дій відсутні - Міноборони

У Міністерстві оборони заявляють, що не мають проблем з медичним транспортом в зоні бойових дій, проте вдячні волонтерам за допомогу.

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Про це на брифінгу заявив заступник начальника організаційно-планового відділу Військово-медичного департаменту Міноборони Сергій Халік.

Він повідомив, що в поточному році ЗСУ отримали благодійної медичної допомоги у натуральному вигляді на 421, 549 млн грн. З цієї суми 264, 852 млн - медикаменти та витратні матеріали, 156, 697 млн грн - медобладнання.

"Сили та засоби медслужби, зокрема і медичний транспорт, що виконують завдання в зоні АТО, забезпечені достатньою кількістю санітарного транспорту, як передової евакуації - броньований санітарний транспорт, так і санітарними і реанімаційними автомобілями. Я не можу сказати, що це достатня кількість транспорту, але його достатньо для виконання завдання. Ми дуже дякуємо волонтерам, що вони беруть участь у евакуації поранених в зоні бойових дій, але санітарного транспорту у нас достатньо. На початку 2014 року медтранспорт - це була велика проблема, але завдяки волонтерам і нашим заходам ми почали долати ці проблеми", - зауважив Халік.

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На питання, чи потрібні волонтери на передовій, він відповів: "Вони допомагають нам. Вони - громадяни України, патріоти, і це - їх обов'язок. А по техніці завжди є недобір"

Нагадаємо, 20 грудня волонтер Сергій Єрмаков звернувся до президента України через соцмережі із запитанням, чому до сьогодні з передової поранених бійців евакуйовують на волонтерських автомобілях.