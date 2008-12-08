«Україна 3000» збирає гроші для дітей з ДЦП

Спільна програма Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» та компанія «ТНК-ВР Коммерс» «Радість дитинства – вільні рухи» та директор Міжнародної клініки відновного лікування, професор Володимир КОЗЯВКІН розпочали акцію допомоги дітям з діагнозом ДЦП, які проживають у регіонах, постраждалих від стихійного лиха влітку 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду «Україна 3000».

Ініціатива проведення акції належить професору В.КОЗЯВКІНУ, який виділяє 50 безкоштовних путівок до Міжнародної клініки відновного лікування, що у м. Трускавець, дітям із Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей. Збір інформації про постраждалих та формування списків відбувалися за допомогою бази програми «Радість дитинства – вільні рухи», яка на сьогодні налічує близько 16 тисяч дітей з діагнозом ДЦП по всій країні.

Перша група, яка складається з 10 дітей, прибула до трускавецької клініки 3 грудня 2008 року. Впродовж 12 днів діти пройдуть курс реабілітації за методом професора В.КОЗЯВКІНА, який здобув визнання у всьому світі і вважається одним з найефективніших в реабілітації дітей з діагнозом ДЦП.

Цього ж дня до Міжнародної клініки відновного лікування прибула чергова група дітей (18 осіб) для проходження курсу реабілітації в рамках постійної акції програми «Радість дитинства – вільні рухи».

Заїзди триватимуть з грудня 2008 року по лютий 2009 року – що два тижні. Планується, що наступна група дітей прибуде до клініки 17 грудня 2008 року.

«Ми гаряче підтримали ініціативу професора В.КОЗЯВКІНА допомогти дітям з постраждалих регіонів, – зазначив керівник програми «Радість дитинства – вільні рухи» Олександра МИКОЛИШИН. – Це вагома підтримка сім’ям, які мають особливих дітей. Сподіваємося, аналогічні ініціативи будуть надходити і від інших організацій, центрів, які допомагають дітям з діагнозом ДЦП, та керівників лікувально-оздоровчих закладів».

Інші діти з постраждалих районів, які з різних причин не зможуть отримати путівку до клініки за акцією В.КОЗЯВКІНА, отримають її за чергою в рамках постійної акції програми «Радість дитинства – вільні рухи». На сьогодні у рамках програми курс лікування проходять діти з 19 областей України та АР Крим. Окрім того, путівки отримують діти-сироти та вихованці спеціалізованих шкіл-інтернатів, а також будинків дитини.