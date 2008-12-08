Загрози епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні немає?

Експерти вважають безпідставними висновки українських медиків про загрозу епідемії ВІЛ/СНІД в Україні.

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявив президент громадського об`єднання “Ліга захисту цивільних прав” Вячеслав КОСТИЛЄВ.

Він відзначив, що вченими давно доведено, що СНІД не є інфекційним захворюванням і не передається шляхом від людини до людини. За його словами позитивний тест на ВІЛ може бути показаний за величезної кількості станів людини. Зокрема, відзначив В.КОСТИЛЄВ, за більш як 60 станів людини.

Це – вагітність, переливання крові, інфекція верхніх дихальних шляхів, грип, недавно перенесена вірусна інфекція або вакцинація від грипу, гепатиту B, правця, герпес, гемофілія, лихоманка, малярія тощо.

«Переважна більшість населення України в той або інший період свого життя потрапляють до цієї категорії, коли бодай на якийсь час тест може бути позитивним», - сказав він. При цьому В.КОСТИЛЄВ наголосив, що «основна причина смерті від СНІДу в цивілізованих країнах - це лікування препаратами типу антиретровірусної замісної терапії».

За його словами, той резонанс, який існує навколо теми СНІДу, пов`язаний лише з фінансовим чинником. «Правда про СНІД невигідна тим, хто обслуговує цю тему, – виробникам препаратів, тестів, презервативів і громадським організаціям», - сказав він.

Зі свого боку доктор біологічних наук Наталія ОКОЛІТЕНКО відзначила, що синдром набутого імунодефіциту - це старе як світ явище. «Синдром імунодефіциту не є причиною вигаданого вірусу ВІЛ», - сказала вона.

У свою чергу, доктор технічних наук, професор, директор Інституту інформаційно-хвилевих технологій Микола КОЛБУН повідомив, що в Україні, за даними Міністерства охорони здоров`я України, за 20 років зареєстровано 128 тисяч ВІЛ інфікованих. «Поділіть на 20 років. Де епідемія?», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня ц.р. начальник відділу супроводу державних і міжнародних програм Комітету протидії ВІЛ-інфекції Міністерства охорони здоров`я України Марина ЗЕЛЕНСЬКА повідомила, що за даними офіційної статистики, станом на 1 листопада 2008 року в Україні зареєстровано 137 тис. 937 ВІЛ-інфікованих, 70 тис. 300 з яких є споживачами ін`єкційних наркотиків. Вона додала, що експерти називають у декілька разів великі цифри.