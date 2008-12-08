В Індії 70-річна жінка народила дитину

В Індії 70-річна жінка зі штату Хар’ян тиждень тому народила дитину, пише The Times of India.

Таким чином, Раджо ДЕВІ стала найстарішою в світі мамою і єдиною жінкою, що народила у віці понад 70 років.

Раджо та її 72-річний чоловік Балу РАМ перебувають в шлюбі майже 55 років, але не мали дітей. Жінка змогла завагітніти завдяки методу штучного запліднення, який застосували лікарі клініки лікування безпліддя в місті Хісар, і 28 листопада вона народила здорову дівчинку, зазначає «Газета.ру».