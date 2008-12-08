Прикарпаття: розпочинаэться проект «Разом до здоров’я»

На Прикарпатті реалізовуватимуть проект «Разом до здоров’я».

Як повідомили УНІАН в облдержадміністрації, відповідну угоду про партнерство підписано між головним управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації та проектом «Разом до здоров’я», який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку і впроваджує інститут досліджень та тренінгів JSI. В Україні цей проект працює вже два роки. На реалізацію всього проекту виділено 10 мільйонів доларів. Головна його мета - поліпшувати здоров’я жінок, чоловіків та дітей, заохочуючи їх до прийняття сучасних практик з репродуктивного здоров’я, знизити рівень абортів, небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

На Прикарпатті проект впроваджуватимуть в місті Івано-Франківську, а також у Калуському, Коломийському, Косівському і Рожнятівському районах.