У Вінниці на ремонт пологових будинків витрачено 1,3 млн. грн.

У Вінниці цього року на ремонт і реконструкцію пологових будинків витратили понад 1,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, із цієї суми 844 тис. грн. становлять бюджетні кошти (при плані - 150 тис. грн.) та майже 500 тис. залучених коштів.

За рахунок більш раціонального використання ліжкового фонду в медичних закладах міста створюються палати з поліпшеними умовами для спільного перебування матерів з дітьми, сімейні та індивідуальні пологові зали. За рахунок коштів міського бюджету та залучених коштів всі медзаклади забезпечені необхідним асортиментом препаратів.

Окрім того, за даними міського управління охорони здоров`я, на 2008 рік було заплановано закупити апаратуру та обладнання для допоміжних закладів на суму 257,95 тис. грн. За 10 місяців поточного року придбано апаратури та обладнання на суму - 1501,39 тис. грн.

Також 60% лікарів та 45% середніх медичних працівників пройшли навчання за Канадською програмою «Алярм». 8 медичних працівників отримали міжнародні сертифікати тренерів, і тепер вже вони проводять навчання.