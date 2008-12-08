В автоматах-кавоварках - токсична кава

Із січня поточного року єврокомісари і співробітники їх апарату як з`ясувалося, пили токсичну каву.Це стало відомо після того, як один із співробітників відчув дивний присмак еспрессо, яку розливали кавові автомати, що знаходяться на поверхах, повідомив представник виконавчої влади Євросоюзу Денніс Еббат.

Співробітник, який родом із Австрії, вирішив направити проби напою в одну із лабораторій у себе на батьківщині.

Результати експертизи показали, що 17 із 20 кавоварок-автоматів, які встановили у січні цього року в штаб-квартирі Єврокомісії - Берлімоні, варять каву із вмістом нікелю і свинцю, що значно перевищує допустиму норму, і вкрай небезпечно для здоров`я. А вміст нікелю і зовсім перевищував допустимий рівень на 17000%.

Потрапляння в організм важких металів може призвести до шкірних і шлунково-кишкових захворювань. Тому автомати в терміновому порядку вимкнули. Але компанія-виробник кавоварок, кожна з яких коштувала близько восьми тисяч доларів, стверджує, що її продукція відповідає міжнародним стандартам.

Поки що невідомо, чи висуне Єврокомісія звинувачення проти виробників.

Співробітникам же, які вживали токсичну каву, порадили звернутися до лікарів.

РИА Новости