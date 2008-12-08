”Чорний” список харчових добавок

10:49, 08 грудня 2008
Країна
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Склало МОЗ Китаю

Міністерство охорони здоров`я Китаю складає чорний список небезпечних для здоров`я інгредієнтів, які містяться в продуктах харчування.

Незважаючи на те, що ці добавки поліпшують смак і поживну цінність продуктів, вони значною мірою шкодять здоров`ю людини.

Такі заходи китайський уряд  прийняв у зв`язку зі скандалом,  через вживання дитячого харчування, що містить меламін.

У вересні цього року у багатьох китайських дітей була виявлена сечокам`яна хвороба, причиною виникнення якої став все той же меламін, 6 померло, 300 тисяч захворіли. Ця речовина була знайдена в багатьох товарах (рідкому молоці, яйцях, кормі для тварин), які виготовляли 22 китайські компанії.

За словами представника МОЗ України Су Чжі, чорний список небезпечних інгредієнтів постійно оновлюватиметься.

Smachno

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