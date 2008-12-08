”Наелектризоване” волосся

Прийшов час надягати теплі зимові шапки. Під ними порушується повітрообмін, що призводить до того, що шкірний жир розподіляється по волоссю нерівномірно, а це, у свою чергу, спричиняє електризацію волосся.

Але навіть від цієї неприємності можна позбавитися за допомогою простих засобів.

Звичайно, навіть натуральні матеріали не зможуть уберегти вас від електризації волосся, але дозволяють зробити «заряд» куди менше. Тому, краще всього надати перевагу шапкам, виготовленим з натуральної шерсті, бавовни або хутра.

А ось від штучних матеріалів краще відмовитися, оскільки вони тільки притягають електричні заряди, а це якраз те, від чого вам потрібно позбавитися.

Для того, щоб зняти з шапки «напругу», скористайтеся такою простою радою.

Поперіть шапку як завжди, після чого, прополощіть її в антистатичній рідині (продається в будь-якому магазині побутової хімії).

Зовсім не зайвими будуть зміцнюючі маски. Річ у тому, що чим більше ваше волосся пошкоджене, тим більше вони "розпушуватимуться", тому їх необхідно підживлювати та зміцнювати.

Ось, наприклад, один з рецептів зміцнюючих масок для волосся. Для приготування цієї маски вам буде потрібно: два яєчні жовтки, одна столова ложка меду, одна чайна ложка оливкової олії та невелика кількість паростків пшениці або квасолі.

Всі перераховані інгредієнти потрібно ретельно змішати.

Готову маску розподілите по всій довжині волосся, після чого, укутайте голову поліетиленовою плівкою або надіньте шапочку для душу.

Для того, щоб волосся не наелектризовувалося необхідно підібрати і правильний гребінець.

Якщо у вас довге волосся, то вам краще придбати собі керамічний гребінець з округлими зубчиками.

Для короткого волосся підійде звичайний дерев`яний гребінь.

Особливо обережними повинні бути ті жінки, які для сушки волосся використовують фен. Якщо ви сушитимете волосся гарячим повітрям, то вони "розпушуватимуться", тому, краще сушити волосся теплим повітрям, при цьому пригладжуючи волосся рукою.

Після такої процедури волосся буде гладким і рівним.

Слід також відзначити, що взимку просто не обійтися без фену з функцією іонізації, яка запобігає електризації волосся.