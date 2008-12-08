Приховані небезпеки герпесу

Звичайна лихоманка на губі, яка в украй невідповідний момент заявляє про себе на найвиднішому місці, надзвичайно підступна.

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров`я, захворювання, обумовлені вірусами простого герпесу, займають друге місце в світі (15,8%) після грипу (35,8%), як причина смертності від вірусних інфекцій. А герпетичний енцефаліт складає 20% всіх вірусних інфекцій центральної нервової системи.

Розповсюджується ця інфекція по горизонталі - від хворого до здорового, і по вертикалі - від матері до плоду. У першому випадку вона передається: повітряно-краплинним, статевим, парентеральним шляхами.

У другому: в результаті внутріутробного трансплацентарного інфікування плоду.

Герпес може бути причиною перинатальної летальності, мимовільних викиднів, передчасних пологів або ранньої інвалідизації дітей, аж до глухоти, сліпоти, епілепсії, пороку серця.

Незалежно від шляху проникнення інфекції в організм людини, початкове розмноження вірусу відбувається біля вхідних воріт, потім вона проникає в регіонарні лімфатичні вузли, потім у кров і лімфогематогенно заноситься у внутрішні органи і в нервову систему. При цьому вражаються слизові оболонки, шкіра, структурні елементи центральної і периферичної нервової системи, печінка, ендотелій судин, клітини крові. Цей вірус здатен викликати злоякісну трансформацію клітин.

Носіями вірусу герпесу є до 90% дорослого населення країни, причому у половини з них спостерігаються рецидиви захворювання, щонайменше, один раз в рік.