У Вінниці 60% смертей сталося через хвороби кровообігу

У Вінниці серед причин, які впливають на смертність дорослого населення міста - перше місце посідають хвороби системи кровообігу, які у 2008 році обумовили 62,7% усіх випадків смерті.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За їх даними, друге місце в структурі причин смертності належить злоякісним новоутворенням. Нещасні випадки, травми та отруєння залишаються на третьому місці і становлять 7,4%.

"Особливо турбує високий рівень смертності населення в працездатному віці, а це 23,4 % від загальної кількості померлих. Звертає також на себе увагу зростання показника захворюваності та смертності від інфаркту міокарда", - розповіла начальник управління охорони здоров`я міськради Тамара ВАСИЛЬЧУК.

Вона повідомила, що у зв`язку із зростанням захворюваності на інсульти на базі неврологічного відділення МКЛ№ 1 відкрито відділення для таких хворих на 30 ліжок.