У 2009 році продадуть держпакети акцій п`яти санаторіїв

Кабінет міністрів України вніс акції чотирьох санаторіїв і одного пансіонату в перелік підприємств, які підлягають продажу в 2009 році.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 3 грудня №1517-р, розміщеному на Урядовому порталі 8 грудня.

Згідно з документом, на продаж планується виставити 15,51% акцій ВАТ «Санаторій «Псел» (номінальною вартістю 463,71 тис. грн.), 8,84% акцій ВАТ «Чорнобаївський районний санаторій і дитячий оздоровчий центр «Сосонка» (152,47 тис. грн.), 11,71% акцій ЗАТ «Санаторій профілакторій «Золоті піски» (1 млн. 340 тис. грн.), 9,24% акцій ЗАТ «Пансіонат «Космос» (169,74 тис. грн.) і 1,58% акцій ТОВ «Санаторій «Карпати» (295 тис. грн.).