В Україні на минулому тижні під час пожеж загинуло 75 людей

В Україні протягом минулого тижня під час пожеж загинуло 75 людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Читайте такожДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у зв'язку з настанням холодівЗгідно з повідомленням, ліквідовано 889 пожеж, врятовано на пожежах 33 людини та не допущено знищення вогнем 426 будівель і 29 одиниць техніки. Орієнтовний збиток, за оперативними даними, становить 3 млн 579 тис. грн.

Також наголошується, що протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 2 тис. 45 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Крім того, за тиждень на водних об'єктах загинуло сім осіб.