В Україні на минулому тижні під час пожеж загинуло 75 людей
09:46, 26 грудня 2016Країна
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Ліквідовано 889 пожеж, врятовано на пожежах 33 людини та не допущено знищення вогнем 426 будівель і 29 одиниць техніки.
Врятовано 33 особи, загинуло 75 осіб / Фото: УНІАН
В Україні протягом минулого тижня під час пожеж загинуло 75 людей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Читайте такожДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у зв'язку з настанням холодівЗгідно з повідомленням, ліквідовано 889 пожеж, врятовано на пожежах 33 людини та не допущено знищення вогнем 426 будівель і 29 одиниць техніки. Орієнтовний збиток, за оперативними даними, становить 3 млн 579 тис. грн.
Також наголошується, що протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та вилучено 2 тис. 45 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.
Крім того, за тиждень на водних об'єктах загинуло сім осіб.
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