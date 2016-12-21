Фонд Ріната Ахметова організував свято для дитячих будинків сімейного типу в Маріуполі

Захід організовано в рамках масштабної акції «Рінат Ахметов – дітям!».

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«Діти, які залишилися без батьків і піклування, завжди в центрі уваги Фонду Ріната Ахметова. Благодійна акція до дня святого Миколая за 16 років стала доброю традицією. Щороку інтернати, дитячі будинки та ДБСТ отримують подарунки та море позитивних емоцій», - сказала Євгенія Рзаєва, керівник програми Фонду «Сирітству-ні!».

Під час святкової програми хлопчики та дівчатка каталися на атракціонах, грали на автоматах, майстрували новорічні сувеніри, брали участь у шоу мильних бульбашок і проходили захоплюючий квест. Діти були в захваті. «Відмінний свято», «боулінг, машинки - все дуже сподобалося», «настрій класний», - говорили вони по закінченні програми.

Батьки-вихователі також ділилися враженнями:

«Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за увагу і турботу. Діти дуже задоволені. І батьки отримали можливість зустрітися і поспілкуватися один з одним. Завдяки вам ми завжди відчуваємо підтримку», - сказала Тетяна Савіна, мама-вихователь сімох дітей.

«Діти так чекали цього дня, святого Миколая, подарунки. Спасибі Рінату Ахметову за те, що організував таке свято. Це людина з великим серцем, який дарує тепло і увага всім знедоленим. Низький йому уклін», - подякувала Якуніна Юлія, мама-вихователь дев'яти діток. Молодшій Дашенька всього 1,3 року.

«Фонд Ріната Ахметова багато років поспіль надає допомогу дітям-сиротам. Ця підтримка дуже важлива для подальшого життєдіяльності ДБСТ. Діти відчувають любов і увагу, краще соціалізуються», - вважає Людмила Прунчак, начальника служби у справах дітей маріупольського міськради.

Відразу після свята команда Фонду поїхала в гості до маріупольської школи-інтернат №11, щоб вручити подарунки. Сувеніри, м'які іграшки, рюкзаки, а також індивідуальні набори косметичних і гігієнічних засобів – такі подарунки для різних вікових груп підготував Фонд Ріната Ахметова.

Всього в 2016 році подарунки від Ріната Ахметова отримають 5 746 дітей-сиріт з інтернатів та дитбудинків Донецької області. Святкові набори ще для 134 254 дітей від імені засновника Фонду передадуть підприємства групи СКМ. У загальній складності подарунки вирушать до 140 тисячам маленьких адресатів.