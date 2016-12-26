Кількість зареєстрованих переселенців за три тижні скоротилася до 1,657 млн осіб

Станом на 26 грудня поточного року на обліку перебувають 1 млн 657 тис. 76 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму, що на 414 осіб менше, ніж на 5 грудня, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

Читайте такожПри підтримці ООН на Донбасі працюють психологи, які допомагають постраждалим від домашнього насильстваЗгідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 334 830 сімей з Донбасу та Криму.

На зазначену дату за державною грошовою допомогою звернулися 1 млн 103 тис. 792 сімей переселенців, з них 1 млн 15 тис. 115 сімей, або 92%, отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 3,1 млрд грн.

Читайте такожТравма війни: як допомогти дитиніЯк повідомляв УНІАН, станом на 5 грудня поточного року на обліку перебувало 1 млн 656 тис. 662 внутрішніх переселенці з Криму і Донбасу, що майже на 8 тис. осіб менше, ніж на 28 листопада цього року.