Кабмін відновив співпрацю з урядом США у протидії ВІЛ/СНІДу

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії рамкового партнерства з урядом США про співробітництво у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

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"Схвалити проект угоди (у формі обміну нотами) про відновлення дії рамкового партнерства між Кабінетом міністрів України і урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері протидії ВІЛ/СНІДу у 2011-2015 роках", - йдеться в документі.

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