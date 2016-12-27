Кабмін доручив МОЗ вести реєстр "чорнобильців"

Відповідна постанова від 21 грудня 2016 року №982 опублікована на Урядовому порталі.

Читайте такожПостраждалі від аварії на ЧАЕС зможуть самостійно обирати санаторії

"Внести зміну до пункту 8 Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 9 червня 1997 р. № 571, замінивши слово “Мінсоцполітики” словом “МОЗ”, - йдеться у документі.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, рішення прийняте на виконання закону України "Про державний бюджет на 2016 рік" і сприятиме покращенню розв'язання завдань медико-санітарного забезпечення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Читайте також ВР збільшила видатки на медичну допомогу працівникам зони відчуження навколо ЧАЕСЦей реєстр є єдиною інформаційною системою державного обліку зазначених осіб. Основне його завдання - контроль стану здоров'я і вивчення медичних наслідків у постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.