Щоб подолати куріння МОЗу потрібно 36 млн грн

На реалізацію Державної цільової соціальної програми щодо зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення України на 2008-2012 роки необхідно майже 36 млн. грн., яке здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ на прес-конференції, присвяченій аналізу розробленої програми, поінформували УНІАН у прес-службі МОЗ, нагадавши, що 4 червня 2008 року Кабінет міністрів України схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на 2008-2012 роки, яка передбачає розробку, ухвалення та проведення широкого кола заходів боротьби проти тютюну на національному та місцевому рівнях.

Для досягнення мети Програми, на думку міністра, слід забезпечити реалізацію комплексу заходів, першочергове з яких - забезпечення лікування тютюнової залежності.

На переконання В.КНЯЗЕВИЧА, виконання Програми дасть змогу: зменшити обсяги вживання тютюнових виробів і знизити рівень поширення тютюнокуріння в Україні; підвищити рівень поінформованості населення про негативний вплив куріння тютюнових виробів на здоров’я; знизити рівень попиту на зазначені вироби; поліпшити якість надання медичної допомоги у лікуванні тютюнової залежності, що збільшить питому вагу осіб, які відмовилися від куріння, вдвічі; зменшити обсяги незаконної торгівлі тютюновими виробами; знизити рівень захворюваності та смертності від хвороб, пов’язаних із вживанням тютюну або впливом тютюнового диму; збільшити тривалість життя населення та інше.

Як вважає міністр, на теперішній час в Україні склалися сприятливі умови для рішучого розвитку заходів контролю над тютюном. Зокрема, на думку В.КНЯЗЕВИЧА, зростає усвідомлення та підтримка населенням таких заходів.

Прийняття та належне забезпечення людськими, матеріальними, фінансовими та технічними ресурсами Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров`я населення покликано реалізувати сприятливі умови заради життя та здоров`я українців, наголосив міністр охорони здоров’я.