Мармелад виводить з організму важкі метали

Використовувати пектин для виведення свинцю з організму пропонують російські біологи.

Пектин - це желеподібний вуглевод рослинного походження, виділений з фруктів і ягід. Саме він викликає желювання джемів, мармеладу і желе.

Як повідомили в Інституті біології моря, завдяки своїй хімічній структурі пектин здатний сорбувати (зв`язувати) важкі метали. Після цього вони значно швидше виводяться з організму. По своїх сорбційних властивостях пектин перевершує аналогічні речовини (активоване вугілля, лігнін, кристалічну целюлозу).

Учені провели ефективність пектину на лабораторних щурах. Протягом двох тижнів їм в шлунок вводили розчин свинцю. Свинець відкладався в печінці і в чотири рази перевищував норму. Печінка збільшувалася в розмірах, згодом розвинувся гепатит. Після припинення введення розчину свинцю, його зміст не знижувався. Це свідчило про те, що організм не здатний самостійно позбавитися отрути.

Двотижневе ж введення пектину істотно покращувало у щурів всі показники печінки, що свідчить про високу сорбційну здатність речовини. Учені вважають, що пектин здатний виводити й інші важкі метали. До речі, не тільки з печінки, але і з інших органів, таких як мозок і кісткова система.

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