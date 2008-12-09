Українські школярі хворіють усе частіше

Захворюваність дітей шкільного віку за останніх 10 років виросла на 26,8%. Про це повідомила заступник директора Інституту гігієни і медичної екології ім. Марзєєва АМН України Надія Полька на розширеному засіданні колегії Санітарно-епідеміологичеськой служби України, де розглядалися питання дотримання вимог санітарного законодавства в загальноосвітніх учбових закладах.

Згідно докладу, в 1 класі налічується З0% дітей, які мають хронічні захворювання, в 5 класі - 50%, в 9 класі - 64%. В цілому, лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму.

Вже в 1 класі відхилення з боку опорно-рухового апарату мають до 11% школярів; носоглотки - 25%; нервової системи - 30%; органів травлення - 30%; алергічні прояви - 25%.

З 1 до 9 класу частота зниження гостроти зору росте в 1,5 рази; частота порушень постави - в 1,5 рази; поширеність хвороб органів травлення - в 1,4 рази; поширеність хвороб ендокринної системи - в 2,6 рази. В той же час лише 5% учнів, за даними медичної документації, відносяться до спеціальної медичної групи по фізичному вихованню. 41% школярів III гр. здоров`я мають незадовільний адаптаційний потенціал; з них вправи на витривалість, які є обов`язковими, виконують 54% учнів, що свідчить про дуже високу фізіологічну ціну досягнення результату на уроках.

Високий рівень фізичної підготовленості мають лише 9,3% дітей з хронічними захворюваннями і 40% практично здорових дітей.

У фізичному розвитку школярів спостерігаються такі несприятливі тенденції, як астенізація, зниження окружності грудної клітки, зменшення життєвої ємкості легенів, мускульної сили.

Крім того, в доповіді відмічено, що робочий день сучасних учнів з урахуванням домашніх завдань триває 10-12 годин, і це приводить до формування у дітей синдрому хронічної втоми і дезадаптаційних станів, а існуючі програми по фізичному вихованню не відповідають функціональним можливостям, стану здоров`я і фізичному розвитку сучасних школярів. Так, не виконують окремі завдання програмних тестів по фізичному вихованню 82% дітей молодшого шкільного віку.

Нагадаємо, останнім часом в Україні відбулося декілька випадків смерті школярів на уроках фізкультури. Зокрема, 4 листопада помер учень 5-го класу середньої школи №1 Кам`янки Бугської (Львівська область).

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті 11-річного школяра стала патологія судин головного мозку. "Встановлено, що про якісь фізичні перевантаження мова не йде, фізкультура ні при чому", - заявив представник Управління освіти Кам`янко-Бугської райдержадміністрації. За його словами, дитина була хвора, але про це ніхто не знав.

Повідомляється також, що вказану патологію судин неможливо було виявити при щорічному медичному огляді, оскільки для її виявлення необхідно було провести дослідження на комп`ютерному томографі.

До цього подібні випадки відбулися в Луцьку, Запоріжжі, де при здачі стометрівки помер десятикласник, в місті Новоселіца Чернівецькій області, де померла 12-річна школярка. Крім того, 3 листопада 13-річний спортсмен помер під час змагань по тхеквондо.

По матеріалах http://glavred.info/