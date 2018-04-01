Коли хліб перетворюється на отруту

Далеко не завжди доводиться радіти вродженій худині і стрункості. Іноді це може бути тривожним сигналом для того, щоб перевірити свій організм на наявність такої неприємності, як целіакія. Що це таке, чим загрожує і які дослідження потрібно пройти, щоб не помилитися в діагнозі розповідає лікар-гастроентеролог Володимир Бояринцев.

Целіакія – це автоіммунне порушення, при якому власна імунна система людини ушкоджує тонку кишку. Целіакія належить до генетичних захворювань. Якщо комусь у сім`ї встановили цей діагноз, потрібно перевірити всіх близьких першого ступеню спорідненості (батьків, дітей, братів, сестер). Практика показує, що захворювання виявляють у 10% з них.

Серед європейців целіакія — найпоширеніша генетична хвороба. Наприклад, в Італії нею страждає 1 людина з 250, в Ірландії - 1 з 300. Іноді целіакія виявляється після хірургічного втручання, вірусного захворювання, важкого стресу, пологів, під час вагітності.

Хворі на целіакію не переносять білок під назвою «глютен», що містять зерна пшениці, жита, ячменю і, можливо, вівса. Коли вони вживають їжу, що містить глютен, імунна система відповідає ушкодженням тонкої кишки. У здорових людей на внутрішній поверхні тонкої кишки є ворсинки, через які поживні речовини потрапляють з їжі у кров. У хворих на целіакію ці ворсинки зникають, і незалежно від кількості з`їденого люди худнуть і виснажуються.

Жінкам, схибленим на тонкій фігурі, радіти не варто, тому що целіакія підвищує ризик виникнення лімфоми, аденокарциноми, остеопорозу, недокрів`я, судом, порушень внутріутробного розвитку (дефекти нервової трубки) у дітей жінок, що мали під час вагітності порушення засвоєння поживних речовин. Якщо не лікувати целіакію у дітей і підлітків, це загрожує їм низькорослістю.

Розпізнати целіакію дуже важко. Часто її плутають з іншими захворюваннями - від синдрому подразненої кишки і виразкового коліту до кишкових інфекцій і депресії. Для діагностики целіакії перевіряють вміст у крові антитіл до глютену і роблять біопсію тонкої кишки, щоб з`ясувати, чи ушкоджені кишкові ворсинки. У Італії, де целіакія зустрічається досить часто, обстежують всіх дітей до 6 років і всіх дорослих з підозрілими симптомами. В результаті від появи симптомів до виявлення хвороби проходить 2–3 тижні.

Єдиний спосіб лікування целіакії - суворе дотримання безглютенової дієти. Для більшості хворих цього виявляється достатньо, щоб зупинити симптоми, вилікувати вже наявні ушкодження і попередити виникнення нових. У дорослих кишкові ворсинки і їхня функція повністю відновлюються протягом 3–6 місяців. Проте безглютенової дієти слід дотримуватися усе життя.

Це означає: жодних продуктів, що містять пшеницю, жито, ячмінь і овес! Від звичного хліба можна не відмовлятися, якщо замінити пшеничну муку картоплею, рисом, соєю або борошном з квасолі. А ось продукти, багаті білком і солями кальцію, повинні зайняти основне місце у раціоні. Це відварна риба, картопля, гречка, сир, кефір, яблука, шипшина.

www.pravda.ru