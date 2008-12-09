Як виявити прихований ендометрит

Ендометрит, на жаль, може бути прихованим. Трапляється так, що у жінки вагітність закінчується викиднем, а після цього їй не вдається завагітніти знов. Таке трапляється при прихованій формі эндометрита. Тому дуже важливо встановити його наявність. Потрібне спеціальне обстеження.

Якщо ж такий діагноз підтвердиться, то ваші шанси на материнство значно скорочуються. При даному захворюванні різні мікроорганізми у великих кількостях облаштовуються на поверхні ендометрія. Збільшуючи свою чисельність, вони не тільки знищують корисні бактерії, але і ембріон.

Для того, щоб підвищити шанси на зачаття і виношування плоду, вам слід негайно приступити до адекватного лікування, але розраховувати на швидкий результат тут не доводиться.

Не забудьте залучити до процесу лікування й свого чоловіка, оскільки ендометрій запалюється при попаданні в організм інфекцій. Якщо ж у вашій парі один з партнерів не пройде потрібного курсу терапії, то можливе повторне зараження.

На першому етапі жінці буде проведена гістероскопія, яка є дослідженням порожнини матки з використанням спеціальної оптики. Паралельно з цим буде проведена і біопсія, після проведених досліджень, жінці призначається лікування, яке повинне проводитися по трьом напрямам.

1.Це антибактеріальна терапія - прийом медикаментозних препаратів.

2.Усунення порушень менструального циклу, які часто супроводжують прихований эндометрит. Дана проблема вимагає обов`язкового вирішення. Адже зниження гормону прогестерону в крові, дуже часто є причиною збою менструального циклу.

3.Застосування імуноглобулінів для відновлення імунітету.

Такі препарати вводяться в порожнину матки або у ділянку стегна шляхом ін`єкцій, що дозволяє значно збільшити шанси на вагітність. Обов`язково відвідуйте жіночу консультацію, для своєчасної діагностики наявних захворювань і для їх усунення.

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