На лікуванні за кордоном перебувають 12 поранених у зоні АТО військових
На лікуванні за кордоном перебувають 12 військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні проведення антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
Читайте такожДо кінця року в Україні планують створити Центр тактичної медицини
За його словами, зараз на лікуванні та контролі в установах охорони здоров'я Міноборони перебуває 89 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення в зоні АТО.
Разом з тим 12 бійців, які дістали поранення в АТО, лікуються за кордоном: шестеро - у Німеччині та по двоє - у США, Латвії та Італії.
Крім того, речник додав, що 49 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. З початку року, за даними представника Міноборони, реабілітаційне лікування пройшли 1116 військовослужбовців ЗСУ.