На лікуванні за кордоном перебувають 12 поранених у зоні АТО військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

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За його словами, зараз на лікуванні та контролі в установах охорони здоров'я Міноборони перебуває 89 військовослужбовців Збройних сил України, які отримали поранення в зоні АТО.

Разом з тим 12 бійців, які дістали поранення в АТО, лікуються за кордоном: шестеро - у Німеччині та по двоє - у США, Латвії та Італії.

Крім того, речник додав, що 49 учасників АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. З початку року, за даними представника Міноборони, реабілітаційне лікування пройшли 1116 військовослужбовців ЗСУ.