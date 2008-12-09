ООН попереджає про імовірний голод у Північній Кореї

Близько 40% населення Північної Кореї - 9 мільйонів осіб – у наступні декілька місяців потребуватимуть продовольчої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється у спільній доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Незважаючи на сприятливі погодні умови минулого сезону, дефіцит продуктів виник через нестачу добрив і пального для сільськогосподарської техніки. У попередні роки Південна Корея щороку направляла КНДР у рамках гуманітарної допомоги 300 тис. тонн добрив, однак цього року Сеул не надав допомоги, пославшись на відсутність запиту із Пхеньяна.

Продовольчі пайки, які видають за картками Громадської розподільчої системи КНДР, є основним джерелом харчування для 70% населення країни, але, скоріше за все, вони будуть відчутно скорочені.

«КНДР матиме серйозні труднощі з продовольством кілька наступних місяців», - заявив голова системи раннього попередження ФАО Генрі ЖОССЕРАНД.

Як відзначається у доповіді ВПП і ФАО, навіть якщо КНДР зможе частково скоротити дефіцит зернових за рахунок імпорту, країні не вистачить більш ніж 800 тис. тонн зерна, необхідних для харчування 9 млн. осіб. Це негативно вплине на здоров’я однієї з найбідніших націй у Азії.

Наразі реалізацією програм з надання термінової продовольчої допомоги населенню КНДР займаються ВПП, ФАО та п’ять неурядових американських організацій.

У вересні цього року незалежний експерт Ради з прав людини Олівер Де ШУТТЕР попередив, що загальна кількість голодуючих у світі у 2009 у зв`язку з глобальною продовольчою кризою може перевищити 1 мільярд.