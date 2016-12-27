Президент підписав закон, що врегульовує питання фінансування сімей патронатних вихователів

Як йдеться в повідомленні прес-служба глави держави, закон визначає механізм оплати послуг патронатних вихователів та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя.

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Зокрема, змінами до Бюджетного кодексу передбачено: віднесення до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського АР Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад видатків на сім’ї патронатних вихователів у складі видатків на навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації.

Закон також передбачає включення до 1 січня 2019 року видатків на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя до складу видатків на державні програми соціального захисту, які проводяться за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Змінами до Бюджетного кодексу також передбачено забезпечення з 1 січня 2019 року фінансування за рахунок видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, видатків на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя у складі видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.

Реалізація закону буде здійснюватися за рахунок та у межах коштів, які щорічно передбачаються Міністерству соціальної політики України за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

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Експеримент із здійснення патронату над дитиною в Україні запроваджено з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року, згідно з законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми».

Міністерством соціальної політики запропоновано на час проведення експерименту виплати на оплату послуг патронатного вихователя та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя здійснювати за рахунок та у межах коштів вищезазначеної субвенції.

У подальшому, після завершення експерименту, здійснення вказаних виплат буде здійснюватися за рахунок власних коштів місцевих бюджетів.