Експерти наполягають на обмеженні імпорту м'яса через епідемію пташиного грипу в ЄС

«Європейський Союз хоче запровадити регіональний принцип. Переконаний, що має бути дзеркальний підхід. Тобто, якщо регіоналізація діє у них, вона має діяти і у нас», - цитує прес-служба міністра.

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Згідно з повідомленням, на даний момент ЄС обмежив ввезення м'яса птиці з усієї території України, однак ведеться робота щодо впровадження принципу регіоналізації. Таким чином, держава зможе експортувати пташине м'ясо з територій, на яких захворювання не було виявлено. За даними прес-служби, Держпродспоживслужба вже направила до ЄС детальну інформацію про заходи, яких було вжито для боротьби з епідемією в Херсонській області.

Як повідомляв УНІАН, перші спалахи пташиного грипу в Україні цього року ветеринари зафіксували 30 листопада в Херсонській області. До цього останні випадки пташиного грипу в нашій країні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Раніше Держпродспоживслужба заборонила ввезення птиці з деяких регіонів Німеччини та Австрії у зв'язку зі спалахами пташиного грипу. Також відомство обмежило імпорт птиці з деяких територій в Угорщині та Болгарії у зв'язку зі спалахами хвороби Ньюкасла.

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Пташиний грип - гостра вірусна інфекція птахів, яка характеризується загальною слабкістю, набряками, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. До грипу сприйнятливі як свійські, так і дикі перелітні птахи. Основними переносниками інфекції є перелітні водоплавні птахи. Як тільки-но відповідне захворювання виявлено на будь-якій території, відомства встановлюють обмеження на експорт птиці з цієї країни і вживають відповідних заходів з ліквідації хвороби (карантин, зонування, дезінфекція). Пташиний грип завдає значної економічної шкоди як державі, так і виробникам.