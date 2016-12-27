Штаб Ахметова видав понад 2 тисяч наборів медикаментів дітям Донбасу

«Даний проект запущено в жовтні 2015 року. Його мета – забезпечити необхідними медикаментами дітей з Донбасу з важкими хронічними діагнозами. За час дії проекту діти отримали: 231 набір інсуліну; 478 наборів тест-смужок; 815 наборів протисудомних; 630 наборів протиастматичних препаратів», – розповідає Юлія Герасименко, керівник програми «Адресна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

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Отримати медикаменти можуть діти від 0 до 18 років, які проживають на підконтрольних територіях, і діти-переселенці, які проживають на мирних територіях Донбасу. Допомога надається при таких захворюваннях, як цукровий діабет, бронхіальна астма, судомний і епілептичний синдром (епілепсія, ДЦП, гідроцефалія, черепно-мозкові травми та їх наслідки, ураження центральної нервової системи, енцефаліт і менінгіт, пухлини головного мозку).

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Кожна дитина отримує 3-місячний запас ліків. Видача медикаментів проводиться в аптеках Артемівська, Краматорська та Маріуполя.

Отримати більш детальну інформацію про проект «Ліки дітям» можна на сайті Штабу Ріната Ахметова, а також за телефоном гарячої лінії 0800 509 001.