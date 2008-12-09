У Чернівцях встановили причину масового зараження дизентерію

У Чернівцях встановили остаточну причину масового отруєння дітей на дизентерію: 39 працівників Чернівецького молокозаводу, продукцію якого поставляли у дитячі садки міста, хворіли на дизентерію.

Як повідомив УНІАН Головний санітарний лікар Чернівців Валерій ВОСТРІКОВ, це «остаточний висновок епідеміологічного розслідування». На сьогоднішній день епідемію у Чернівцях повністю ліквідовано.

За рекомендацією СЕС, 4 грудня керівництво Чернівецького молокозаводу закупило дизентерійний бактеріофаг для примусового лікування усіх працівників підприємства. Після проведення курсу лікування всі працівники заводу пройдуть бактеріологічне обстеження і лише за наявності негативного результату прийматиметься рішення про відновлення роботи підприємства.

Для запуску молокозаводу його керівництво має також здійснити приписаний СЕС комплекс ремонтних робіт у виробничих приміщеннях, забезпечити централізоване водопостачання для виробничого процесу.

За словами В.ВОСТРІКОВА, наразі ремонтні роботи на заводі ведуться повільно. Якщо їх не активізувати, то до нового року виробничий процес на Чернівецькому молокозаводі поновити буде неможливо.

Довідка УНІАН. Масове захворювання дітей у дитсадках у Чернівцях сталося двічі – у вересні та листопаді ц.р. Останній раз захворіли 54 малюка з 25 дошкільних установ. Загалом на дизентерію перехворіло більше 70 дітей. Збудника дизентерії було виявлено на тарі продукції Чернівецького молокозаводу, яка централізовано постачалася у дитсадки міста.

На підприємстві виявили інші порушення санітарного режиму, а під час серологічного обстеження працівників зафіксували наявність у крові антитіл, що свідчить про перенесення ними дизентерії. 13 листопада була винесена тимчасова заборона експлуатації молокозаводу до остаточних висновків епідрозслідування та усунення виявлених на підприємстві поршень санітарного режиму.

Зупинка молокозаводу призвела до підвищення цін на молочні продукти у торговельній мережі міста.